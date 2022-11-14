Медики Италии провели пересадку печени от женщины, которая умерла в возрасте 100 лет и 10 месяцев. Это значит, что речь идет о старейшем доноре в мире.

Как сообщает одно из ведущих итальянских СМИ, женщина была госпитализирована в начале ноября в одно из лечебных учреждений Флоренции, где она скончалась от кровоизлияния в мозг.

Поскольку печень умершей была в отличном состоянии, медики попросили согласия детей покойной на донорство этого органа и получили согласие.

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Сам процесс пересадки печени был проведен в Центре трансплантации в Пизе.

— На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии , — заявил директор отделения хирургии и трансплантации печени Паоло Де Симоне.

По словам сотрудников Центра трансплантации, 100-летние доноры в мировой медицинской практике зафиксированы, но речь идет о нескольких случаях пересадки таких редких тканей, как, например, роговица глаза.

Отмечается, что до недавнего времени самым пожилым донором в Италии была женщина, которая умерла в октябре 2021 года в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.

Источник: La Repubblica