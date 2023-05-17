Во Львове в Национальном реабилитационном Центре Незламні тяжелораненому воину вернули возможность двигаться. Пока с костылями, но это только пока.

35-летний одессит Виталий Кирилов в марте 2022-го добровольно ушел на фронт, решение инженера-программиста было обдуманным и не обсуждалось. Он считает, что свою страну и свою свободу защищать должны все.

Под Бахмутом подразделение Кирилова попало под минометный обстрел. Пришел в себя и понял, что не чувствует ног.

Первую неотложную помощь Виталию оказали в прифронтовой больнице. Установили, осколок задел нерв. Поэтому бойца для дальнейшего лечения направили в Днепр, а уже оттуда — во Львов. В Национальный реабилитационный Центр Незламні.

Хирурги и травматологи больницы Святого Луки установили окончательный диагноз: открытый огнестрельный многоосколочный перелом обеих костей голени с повреждением малоберцового нерва.

Сложное ранение. Восстановить функцию ноги возможно только хирургическим путем.

Операция была плановой и хорошо подготовленной, ей предшествовало заживление раны.

Хирургическое вмешательство состояло из двух этапов. Сначала врачи нашли и удалили осколок, провели ушивание малоберцового нерва с оборачиванием сублимированным (сухим) свиным перикардом.

Затем — второй этап: остеосинтез костей голени. Это хирургическое лечение переломов, заключающееся в соединении костей и фиксации конечности механическими конструкциями и имплантами.

Операция длилась три часа и прошла успешно!

Восстановление нерва происходит медленно. Без длительной реабилитации не обойтись. Виталий это понимает, готов все выдержать, чтобы с вылеченной ногой вернуться к побратимам на фронт. Сильная мотивация.

Пока он передвигается на костылях, но ногу уже чувствует. Это хороший признак!

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова