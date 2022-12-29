Во время выполнения боевой задачи погибла Владислава Черных – медик харьковского добровольческого подразделения Хартия с позывным Аидом. Женщине было 28 лет.

О трагической потере сообщил командир Хартии Всеволод Кожемяко:

– Вчера погибла Аида. Большая личность, боец подразделения Хартия, наша сестра Влада Черных, – написал Кожемяко.

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– Я лично забирал Владу из дома, когда в мае этого года мне сказали, что есть девочка, которая хочет к нам в подразделение, но живет за городом почти в зоне боевых действий и не может добраться до Харькова, – написал Кожемяко.

Ее с гордостью провожала вся семья. Влада пришла в подразделение как медик, но здесь все проходят обязательную пехотную подготовку. Главный сержант сразу заметил, что она очень точно и уверенно работает со стрелковым оружием.

Влада стала первой женщиной в полевой части Хартии.

Влада была очень стремилась к новым знаниям, в мирное время она училась в аспирантуре Национального фармацевтического университета. Во время войны девушка овладевала военным делом.

Она была медиком, но работала и в разведке, позже стала пилотом дронов разного назначения — разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе.

Несколько недель назад она спасла жизнь тяжело раненному собрату, оказав ему первую помощь на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал под огонь вражеского вертолета.

Кожемяко констатировал, что гибель Аиды – очень тяжелая потеря для Хартии. Воины поклялись отомстить за свою сестру.

Источник: Всеволод Кожемяко

Фото: Всеволод Кожемяко