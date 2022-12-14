Травматолог из городской больницы Изюма Юрий Кузнецов 6 марта вышел на смену, которая продолжалась до… сентября, до самого освобождения города от российской оккупации.

Юрий с несколькими коллегами был и хирургом, и акушером. В подвалах больницы без воды, света и тепла они сделали больше, чем могли. За это время там родилось девять малышей.

Сотни людей обязаны Юрию и его коллегам жизнями.

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Эту историю врача из Изюма рассказала на Международной конференции в поддержку гражданской устойчивости в Украине во Франции Елена Зеленская. Мир должен знать, против чего мы боремся и какой ценой защищаем цивилизованный мир от нашествия варваров.

Поддержать медиков можете и вы. United24 продолжает сбор на восстановление украинских медучреждений и обеспечение генераторами больниц, где наш медицинский фронт продолжает спасать жизни, несмотря ни на что. Присоединиться можно по ссылке: https://u24.gov.ua/ru

Источник: United24

Фото: United24