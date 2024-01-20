В Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака прооперировали сложнейшую травму левой руки водителя грузовика. Мужчина получил ее во время замены колеса машины — домкрат сломался и авто буквально раздавило руку.

Сверхсложная травма — сверхсложная операция

Собственно, не только травма, но и операция была сверхсложная. Ведь врачи решили попробовать избежать ампутации. Осложняло ситуацию и то, что при попытке вытащить руку из-под грузовика, выдрали сухожилия, нервы и сосуды.

Пришлось восстанавливать поврежденные анатомические структуры с первичной реконструктивно-восстановительной операцией.

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— Мы нашли более-менее неповрежденные сосуды, нервы, сухожилия, которые можно было сшить, сделали репозицию костей, — рассказывает заведующий ожогового отделения Андрей Погориляк.

Операция длилась более 4-х часов и прошла успешно.

Для Андрея Иосифовича Погориляка эта история началась с телефонного звонка.

— Нам позвонили коллеги из Межгорской больницы и в режиме видеоконференции показали, как выглядит рука пациента, который только что получил травму, — вспоминает врач.

Зрелище было тяжелое. Однако ужгородские врачи приняли решение транспортировать пострадавшего в областную больницу и попытаться, несмотря на всю безнадежность ситуации, сохранить руку.

Реабилитация может занять год

— Мы решились на эту операцию потому, что обнадеживал молодой возраст пациента и его стабильное состояние, — говорит Андрей Погориляк.

Сегодня уже можно сказать, что руку 37-летний мужчина не потерял, сможет ею пользоваться. Конечно, не в полном объеме, как до полученной травмы, а где-то на 80%. Но это же не ампутация.

Пациент сейчас готовится еще к одному небольшому оперативному вмешательству — пересадке кожи, потому что площадь травмирования была слишком большой.

— Чувствую себя хорошо, понемногу начинаю двигать пальцами, — радуется мужчина.

Стоит отметить, что операции по реплантации (сшиванию) конечностей проводят лишь в нескольких медучреждениях Украины. Восстановление после таких травм очень длительное и может занять год.

После оперативного вмешательства нужно пройти несколько курсов реабилитации и следовать рекомендациям врачей.

Источник и фото: Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака