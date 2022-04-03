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Во время войны вакцинироваться в разы важнее — на Закарпатье проходит рутинная иммунизация

3 апреля 2022, 13:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація
Источник: Depositphotos

Война в Украине – не повод забывать о вакцинации детей и взрослых. Иммунизацию важно проводить, особенно в тех регионах, где из-за перемещения населения увеличилось количество людей.

В частности, речь идет о Закарпатье.

— В опасности каждый, кто невакцинированный или не завершил цикл. Медики готовы прививать не только жителей Закарпатья, но и переселенцев из других регионов, – отметила эпидемиолог области Виктория Тимчик.

В регионе сейчас идет рутинная иммунизация детей и взрослых.

С начала года в области комплекс прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша получили 12% детей до года. Против кори, паротита и краснухи в регионе иммунизировали 9,8% лиц этого возраста и 9% — детей шести лет.

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В военное время взрослым, особенно мужчинам, рекомендуется привиться от столбняка, возбудителем которого можно инфицироваться при попадании грязи в рану или порез. Также следует защититься от дифтерии.

Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, оно поражает нервную систему и вызывает значительные судороги мышц. Заболевание провоцирует бактерия Clostridium Tetani. Чаще она живет в почве.

Источник: Закарпатская ОВА

Теги
Вакцинация , Закарпатье
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