Война в Украине – не повод забывать о вакцинации детей и взрослых. Иммунизацию важно проводить, особенно в тех регионах, где из-за перемещения населения увеличилось количество людей.

В частности, речь идет о Закарпатье.

— В опасности каждый, кто невакцинированный или не завершил цикл. Медики готовы прививать не только жителей Закарпатья, но и переселенцев из других регионов, – отметила эпидемиолог области Виктория Тимчик.

В регионе сейчас идет рутинная иммунизация детей и взрослых.

С начала года в области комплекс прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша получили 12% детей до года. Против кори, паротита и краснухи в регионе иммунизировали 9,8% лиц этого возраста и 9% — детей шести лет.

В военное время взрослым, особенно мужчинам, рекомендуется привиться от столбняка, возбудителем которого можно инфицироваться при попадании грязи в рану или порез. Также следует защититься от дифтерии.

Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, оно поражает нервную систему и вызывает значительные судороги мышц. Заболевание провоцирует бактерия Clostridium Tetani. Чаще она живет в почве.

Источник: Закарпатская ОВА