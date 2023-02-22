Женщины, находящиеся в состоянии сильного стресса, поскольку они несут тяжелое бремя во время войны, подвергаются повышенному риску нападения дома или в приюте, констатирует Международный комитет спасения в Украине (IRC).

По данным ведущей гуманитарной организации в стране, женщины в Украине становятся все более уязвимыми к сексуального насилию спустя 12 месяцев после того, как Россия вторглась в страну, и количество сообщений о насилии растет.

Женщины, которые бегут из разбомбленных домов и родных городов, сообщают о нападениях дома и в коммунальных приютах, сказала директор IRC в Украине Марыся Запасник.

Сейчас смотрят

– Мы замечаем более высокий уровень гендерного насилия, связанного с перемещением, – сказала она.

Там, где сети поддержки нет, уровень стресса среди всех членов сообщества, к сожалению, иногда проявляется в половом насилии. Так что в коллективных приютах мы замечаем больший уровень этого.

IRC сосредоточивает свои усилия на оказании помощи на востоке и юго-востоке Украины, где идут сильные обстрелы и бои. По его оценкам, 17,6 млн человек в стране срочно нуждаются в гуманитарной помощи, а шесть млн являются внутренне перемещенными лицами.

Запасник привела недавний пример, когда в коллективном приюте напали на сбежавшую женщину, которая захватила лишь сумочку и джемпер. После того, как ее нашли полицейские, когда она бродила по улицам в тапочках, ее направили в IRC, который оказал психологическую поддержку, дал деньги на покупку одежды и организовал доступ к безопасному месту.

Запасник сказала, что сексуальное и домашнее насилие растет.

– Высокий уровень стресса, как правило, также повышает уровень домашнего насилия, – сказала она. — Это очень чувствительная тема, и это то, что не обсуждалось в Украине до войны, поэтому трудно обсуждать открыто.

Мы должны убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы защитить женщин.

Она сообщила, что оставшиеся в стране женщины также все чаще несут большую часть бремени ухода за детьми, которые не могут посещать школу, и старшими родственниками, обычно получающими помощь от государства.

По ее словам, было зафиксировано и проверено 750 российских нападений на медицинские учреждения, в то время как три тыс. школ были серьезно повреждены или разрушены. Долгосрочное психологическое давление на женщин, которые держат на себе свои семьи, может быть разрушительным, добавила она.

– В бомбоубежищах, когда включаются сирены, матери играют со своими детьми, пытаясь сделать это интересным, принося любимые игрушки. Женщины, матери Украины невероятно смелы и выносливы.

По ее словам, большинство школьного обучения теперь осуществляется онлайн, но это усложняется из-за российских бомбардировок энергетической инфраструктуры. Многие женщины, которые имели работу, часто не могут работать, потому что им приходится ухаживать за детьми дома.

По ее словам, во многих частях страны отсутствуют коммунальные услуги, необходимые для повседневной выживаемости, такие как отопление, водопровод, канализация и электроэнергия.

– Все эти проблемы усугубляют стресс и травмы, которые переживают женщины, – сказала она.

Прошел год, и многие вещи, которые точно не должны быть нормальными, стали такими, поэтому потребность в психической и психологической поддержке для людей в Украине будет оставаться еще много лет.

Запасник вспомнила разговор с одной женщиной из южного портового города Николаева, испытывающего непрерывную российскую атаку с марта, которая со слезами описывала сильный страх, что не сможет защитить своих детей.

– Она заметила, что одна из ее дочерей смотрит на нее, и сразу же вытерла слезы, отчаянно пытаясь не дать дочерям увидеть, что она расстроена, – сказала Запасник, сама сдерживая слезы. – Меня это очень тронуло.

После года войны люди, оставшиеся в Украине, сократили расходы на продукты не первой необходимости и здравоохранение, добавила она. IRC проводит зимнюю программу предоставления одеял, спальных мешков, печей, топлива и основных ремонтных материалов для разбомбленных домов, а также уроки английского и украинского языков и даже йоги, часто в подвалах.

57-летняя Ольга, которой помог IRC в Николаеве, говорит, что травма войны усиливается с каждым днем.

– Ляжешь спать и боишься, просыпаешься и молишься. Встаешь и ждешь, что будет дальше. Мы не ходим на работу и остаемся дома… Я жду, ударит ли сверху или нет, и чем это закончится. Я молюсь, чтобы наши ребята все выжили, – сказала она.

До войны, говорит Ольга, они уходили, общались с людьми, но это прекратилось.

– Мы перестали жить, мы ложимся спать и ждем, проснемся или нет, – сказала она.

Что изменилось? Все изменилось.