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Во время соревнований во Львове копье прилетело девушке в грудную клетку

28 сентября 2023, 16:56
Ольга Боднарчук редактор
Во время соревнований во Львове копье прилетело девушке в грудную клетку
Источник: Unsplash

В среду, 27 сентября, во Львовскую областную клиническую больницу госпитализировали 18-летнюю спортсменку, в которую попало копье во время спортивных соревнований на стадионе Скиф.

Пациентке было диагностировано проникающее ранение правой плевральной полости, что привело к осложненному гемопневмотораксу.

Ранение было серьезным, девушка не могла нормально дышать. Она была немедленно доставлена в реанимационное отделение больницы.

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По словам Марии Мички, которая дежурила в кардиохирургическом отделении в этот день, молодая спортсменка занималась бросанием копий на расстояние. В тот день во время соревнований одно из копий, которое кто-то бросил, случайно попало в грудную клетку девушки.

Кардиохирурги провели дренирование правой плевральной полости, им удалось избежать хирургически вмешательства.

После ночи в реанимационном отделении состояние девушки стабилизировалось.

По данным врачей, ранение было серьезным, но не очень глубоким.

В четверг, 28 сентября, ее перевели в палату, где она сейчас находится под наблюдением медицинского персонала и продолжает лечение.

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Источник
Zaxid.net
Теги
спортивні змагання Травма
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