С 1 января в больницах будут вести учет потребления антибиотиков, сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОС)

В учреждениях здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.

В частности, под контролем будут антибиотики группы наблюдения — лекарственные средства, которые используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

– Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва, – отметили в ЦОС.

Также будут учитываться антибиотики группы резерва — лекарственные средства последней надежды. Их применяют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу.

— Довольно часто эти препараты более дорогие и более токсичны, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь,- говорится в сообщении.

Если действенные антибиотики будут утрачены, то в будущем лечить бактериальные инфекции не будет возможности.

Для того чтобы антибиотики действительно действовали, нужно отказаться от чрезмерного и нерационального их использования.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сегодня стойкость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз здравоохранению. Он напомнил, что уже сейчас ежегодно в мире около 700 тыс. человек умирают от заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями.