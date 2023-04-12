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Под прицелом — красные кресты: за время войны было уничтожено более 375 машин скорой помощи

12 апреля 2023, 15:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Под прицелом — красные кресты: за время войны было уничтожено более 375 машин скорой помощи
Источник: Depositphotos

За время полномасштабной войны РФ против Украины медицинская система нашей страны потеряла более 375 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из-за войны потеряли более 375 автомобилей скорой помощи, — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в условиях войны уничтожено 250 автомобилей и 125 захвачено. Кроме того, повреждены 103 автомобиля.

Стало также известно, что в целом ГП МЗУ уже закупило или заключило контракты на 176 автомобилей. В частности, одной из последних стала закупка госпредприятием “Медицинские закупки Украины” (МЗУ) 40 автомобилей скорой помощи за 104 млн грн, собранных на платформе UNITED24.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине МОЗ Украины швидка допомога
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