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Подростковый возраст: какое поведение в этот период является сигналом проблем с ментальным здоровьем

21 октября 2023, 11:04
Ольга Боднарчук редактор
Подростковый возраст: какое поведение в этот период является сигналом проблем с ментальным здоровьем
Источник: Pixabay

Специалисты рассказали, какие изменения в поведении подростков являются признаками проблем с ментальным здоровьем.

В общем, в подростковом возрасте немного странное поведение является нормой. Это потому, что в этот период проходит процесс взросления, происходят физические и эмоциональные изменения.

Важно, что в этот период значительно уменьшается коммуникация с родителями, поэтому взрослым стоит пристально наблюдать за поведением детей.

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Подросткам присущи конфликты, изменение режима дня, эмоциональные кризисы.

Однако, если у ребенка состояние ярости, апатии постоянное, лучше обратиться к психологу.

Некоторые признаки того, что подростку стоит обратиться к психологу:

  • слишком бурная реакция на незначительные вещи;
  • регулярные прогулы школы;
  • ребенку интереснее быть одному дома, чем пойти в социум;
  • резкая смена питания;
  • отсутствие нормального сна;
  • потеря интереса к ранее любимым занятиям.

Важно, что симптомы должны быть регулярными. Например, если ребенку однажды стало неинтересно идти в школу, но на следующий день этой проблемы уже не было, это норма для поведения подростков.

Своевременная психологическая помощь в подростковом возрасте – это залог ментального здоровья в будущем.

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Источник: Verywell family

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