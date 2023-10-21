Специалисты рассказали, какие изменения в поведении подростков являются признаками проблем с ментальным здоровьем.

В общем, в подростковом возрасте немного странное поведение является нормой. Это потому, что в этот период проходит процесс взросления, происходят физические и эмоциональные изменения.

Важно, что в этот период значительно уменьшается коммуникация с родителями, поэтому взрослым стоит пристально наблюдать за поведением детей.

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Подросткам присущи конфликты, изменение режима дня, эмоциональные кризисы.

Однако, если у ребенка состояние ярости, апатии постоянное, лучше обратиться к психологу.

Некоторые признаки того, что подростку стоит обратиться к психологу:

слишком бурная реакция на незначительные вещи;

регулярные прогулы школы;

ребенку интереснее быть одному дома, чем пойти в социум;

резкая смена питания;

отсутствие нормального сна;

потеря интереса к ранее любимым занятиям.

Важно, что симптомы должны быть регулярными. Например, если ребенку однажды стало неинтересно идти в школу, но на следующий день этой проблемы уже не было, это норма для поведения подростков.

Своевременная психологическая помощь в подростковом возрасте – это залог ментального здоровья в будущем.

Источник: Verywell family