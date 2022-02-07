В Одесскую областную детскую больницу привезли 16-летнего подростка с обмороженными ногами, которые врачи вынуждены были ампутировать.

Парень с особыми потребностями. Он ушел из дома и потерялся. Нашли его на третий день в поле, на расстоянии почти 100 км от Одессы.

– Все попытки восстановить кровоток в конечностях не дали результата, – сказал врач-анестезиолог Областной детской больницы Михаил Левицкий. – Начала развиваться гангрена, и мы вынуждены были ампутировать ребенку обе ноги. Сначала одну, а на следующий день и другую.

У мальчика большая кровопотеря и сильная интоксикация, которая обычно развивается в таких случаях, отметил анестезиолог.

– Благодаря волонтерам были собраны средства на лечение мальчика, – продолжил Михаил Левицкий. – Ребенок в тяжелом состоянии, впереди у него еще много испытаний и долгая реабилитация. Но до нее далеко.

Глава благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова написала на своей странице в Facebook, что за час было собрано 50 тыс. грн. Позже будет заявлено о сборе средств на протезы и реабилитацию, но тяжелое состояние мальчика пока требует интенсивного лечения.