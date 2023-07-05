Во Львове спасли руку жителю Донецкой области, который попал под вражеский обстрел. Раны были тяжелые и мужчине грозила ампутация руки, но врачи сделали почти невозможное.

Чтобы спасти руку 59-летнего Андрея, во львовском Центре Незламні собралась мультидисциплинарная команда: ортопеды, реконструктивные и пластические хирурги.

— Пациент был тяжелый. Отсутствуют около 10 см плечевой кости, большой дефект двуглавой и трехглавой мышц плеча. Это те мышцы, которые отвечают за сгибание руки в локте, — вспоминает хирург Даниил Туркевич.

Команда действовала точно по составленному плану. Каждый знал, когда в ходе операции наступит его выход.

Сначала ортопеды-травматологи укоротили промежуток дефекта плечевой кости — с 10 до 4 см. Затем соединили концы кости металлическими пластинами.

После ортопедов за работу взялись пластические хирурги. Тканевый дефект они компенсировали самой широкой мышцей со спины пациента — взяли ее вместе с нервами.

Операция прошла успешно.

Андрею сохранили руку. Хотя она и стала на 6 см короче, чем была, но есть большая надежда, что будет функционировать в полной мере. Наверняка можно будет сказать об этом через 4-5 месяцев — после реабилитации.

Андрей Житник — житель села Пречистовка, что в Донецкой области, попал под обстрел, когда поехал на велосипеде за гуманитаркой.

После полномасштабного вторжения большинство его соседей выехали. А семья Житников решила остаться в родном селе. Не изменили своего решения даже тогда, когда обстрелы стали едва ли не ежедневной реальностью.

— Звук был как удар кнута. Я упал с велосипеда, а рука повисла, — вспоминает тот день Андрей.

Он зажал поврежденную конечность другой и побежал в пункт выдачи гуманитарной помощи. Там ему наложили давящую повязку и отвезли к военным врачам. Они оказали селянину первую помощь и доставили в ближайшую больницу в городе Курахово.

Оттуда в тяжелом состоянии мужчину привезли в Днепр. Там Житнику сделали восемь операций, чтобы удалить все осколки.

Впрочем, состояние правой руки было таким, что речь шла уже об ампутации.

Чтобы попытаться все же сохранить мужчине руку, из Днепра его отправляют еще дальше — на Львов. В Центр Незламні, специалисты которого имеют опыт проведения сложных реконструктивных вмешательств. Это оказалось единственно правильным решением.

Сейчас Андрей уже хорошо себя чувствует и строит планы на будущее. У мужчины трое взрослых дочерей и трое внуков.

После его ранения они наконец выехали из села, которое находится прямо на линии соприкосновения.

Поэтому после выздоровления Андрей мечтает, прежде всего, воссоединиться со своей семьей.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова