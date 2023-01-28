В Шевченковском районе Киева зарегистрированы заболевания острой кишечной инфекцией среди потребителей пищевой продукции, изготовленной в общепите кафе Honey.

25 января 2023 года заболели четверо взрослых посетителей указанного заведения, трое из них госпитализированы в медицинское учреждение столицы. Заболевание связывают с употреблением блюд, содержащих куриные яйца.

28 января 2023 в Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве от ГУ ЦКПХ Минздрава поступила информация о пяти случаях острой кишечной инфекции (ОКИ) среди посетителей этого заведения.

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В ходе совместного эпидемиологического расследования отобрано 20 санитарно-гигиенических смывов с оборудования кухни заведения, обследовано на кишечную патфлору 13 человек персонала, отобраны четыре готовых блюда, в которые входят яйца куриные с неполной термической обработкой, две пробы воды.

Администрация заведения сообщила, что приостановлено приготовление блюд, в состав которых входят яйца куриные с неполной термической обработкой и изъята из обращения партия яиц.

Эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции продолжается.

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Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве подчеркнуло, что в условиях перебоев энергоснабжения, нужно обеспечить контроль за температурой, сроком и условиями хранения продуктов.

Источник: ГУ Госпотребслужба в Киеве