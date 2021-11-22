За минувшую неделю сразу на 15 работников медицинской сферы в соответствующие инстанции были направлены подозрения в уголовном правонарушении – подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Представители Национальной полиции, которые приняли участие в совещании, доложили, что в рейдах с целью проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных Covid-документов задействованы до 14 тыс. правоохранителей.

— Направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах, — сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Одним из итогов совещания стало поручение сотрудникам ряда министерств и ведомств усилить контроль подлинности предоставляемых гражданами Covid-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Так же в ходе совещания глава правительства Денис Шмыгаль озвучил вопрос о перераспределении медикаментов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, с акцентом на те регионы, где ощущается их острая нехватка.