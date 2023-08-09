70-летнюю женщину, которую освободили из-под обломков разрушенного сокрушительным обстрелом жилого дома в Покровске, в больницу Мечникова в Днепре доставили почти без признаков жизни.

— У нее не было ни единого шанса, гемоглобин 25, подключили к аппарату ИВЛ, но сегодня мы ей уже снизили дозы препаратов почти до минимума. Она сама дышит, разговаривает, — радуется за пациентку Сергей Рыженко.

Этой ночью в больницу Днепра привезли еще двух критически тяжелых пациентов, пострадавших во время российского теракта в Покровске. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Все раненые в реанимации, но те, кому уже сделали операции, сейчас в удовлетворительном состоянии.

Но впереди у них еще не одно хирургическое вмешательство. Травмы сложные.

Накануне в Покровске завершилась спасательная операция.

В результате российского теракта погибли 9 человек. Еще 82 ранены. Среди погибших и раненых не только гражданские, но и много полицейских, спасателей.

Оккупанты цинично ударили по центру города во второй раз, когда экстренные службы спасали людей. Среди раненых и двое детей

Сергей Рыженко показывает рентгеновский снимок черепа одного из раненых спасателей. Медики несколько часов провели в операционной, чтобы осторожно извлечь куски железа из головы пострадавшего.

— Ранение в голову чрезвычайник получил, когда приехал на место обстрела. Он вместе с полицейскими пытался спасти людей из верхних квартир многоэтажки, — рассказывает Рыженко.

Второй удар ракетами по центру Покровска российские войска нанесли через сорок минут после первой атаки.

В то время вокруг изуродованных домов работали силовики, чрезвычайники, помогали добраться до травмированных и обычные прохожие. Все вокруг пылало.

В соцсетях распространено видео с жуткими криками: На четвертом этаже люди! Людей спасать надо, мужики! Люди горят!

По жилым кварталам оккупанты ударили Искандерами. Российское железо повредило несколько многоэтажек, пустующую гостиницу, магазины и частные дома. Кареты скорых едва успевали увозить раненых.

Спасательная операция продолжалась почти сутки. Чрезвычайники осторожно перебирали завалы — надеялись на чудо.

Большинство людей таки удалось спасти. Но от российского обстрела 9 человек погибли, среди них и заместитель начальника Главного управления ГСЧС Донецкой области, полковник Андрей Омельченко, который вместе с другими прибыл на место после первого попадания.

Еще 82 человека ранены. Среди них 29 сотрудников полиции и семь спасателей.

Есть и двое мальчиков, один из них — в тяжелом состоянии. Никите всего лишь 11 лет, он ученик 6-го класса.

Пострадавших лечат в местных медучреждениях. Самых тяжелых отправляли в соседнюю область.

Сейчас за их жизнь борются врачи. Медики надеются, самое страшное уже позади.

Но из-за тяжелых травм раненым придется делать еще несколько операций. А после выздоровления их ждет длительный курс реабилитации.