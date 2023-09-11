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Поддержать друга: влюбленная пара устроила свадьбу в реабилитационном центре

11 сентября 2023, 16:45
Ольга Боднарчук редактор
Поддержать друга: влюбленная пара устроила свадьбу в реабилитационном центре

Влюбленная пара Петр и Алина Черникова поженились в Центре Незламные. Там на реабилитации находится их друг — Вадим Плиско.

Вадим Плиско, старший инспектор беспилотной авиации Специального авиационного отряда Нацполиции Украины.

Он получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания в Донецкой области. В момент разведки боевого положения дроном, вражеский огонь накрыл Вадима. Военный получил травмы позвоночника и повреждения нервных окончаний.

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Петр и Алина знакомы с Вадимом уже почти три года, и неоднократно посещали его во время лечения и реабилитации.

Молодожены не просто хотели, чтобы Вадим был их свидетелем, у них было желание поддержать своего друга.

Предложение Петра Алине состоялось еще летом, но они решили устроить церемонию в неожиданный момент, когда посещали раненых побратимов во Львове.

Сам Вадим Плиско в восторге от этой неожиданной церемонии. Он говорит, что во время нее он почувствовал, что все его боли и трудности теряют свое значение.

Эту необычную церемонию венца провел командир Сергей Науменко, который возглавляет Управление авиации и полиции на воде Нацполиции Украины.

Сейчас Вадим продолжает свой курс реабилитации, зная, что уже совсем скоро он вернется к выполнению своих служебных обязанностей.

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Источник: Незламные

Фото: Незламные

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військовослужбовці Свадьба Незламні
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