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Пик и спад Covid-волны — когда в Украине улучшится эпидситуация

21 октября 2021, 10:07 Людмила Грубнік
коронавірус
Источник: Depositphotos

Из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине пик эпидемии может наступить раньше. Максимальные показатели могут быть уже в этом месяце.

Такой прогноз озвучил глава Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— Недавние прогнозы Минздрава о том, что страна выйдет на пик коронавируса к середине ноября сейчас выглядят оптимистичными. Скорее всего, он наступит уже в конце этого месяца, — отметил Михаил Радуцкий.

Также он уточнил, когда стоит ожидать улучшения эпидобстановки.

— На спад эпидемия пойдет, в лучшем случае, не раньше января, — добавил спикер.

При этом, по его словам, пока сложно прогнозировать, каких показателей достигнет рост заболеваемости во время осенней волны.

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Согласно статистике коронавируса, в Украине за последние сутки зафиксировали более 22 тыс. новых случаев болезни. Наихудшая эпидситуация в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. На пороге красной зоны также находятся Сумская и Харьковская.

Источник
РБК-Украина
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , Михайло Радуцький , прогноз
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