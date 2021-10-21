Из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине пик эпидемии может наступить раньше. Максимальные показатели могут быть уже в этом месяце.

Такой прогноз озвучил глава Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— Недавние прогнозы Минздрава о том, что страна выйдет на пик коронавируса к середине ноября сейчас выглядят оптимистичными. Скорее всего, он наступит уже в конце этого месяца, — отметил Михаил Радуцкий.

Также он уточнил, когда стоит ожидать улучшения эпидобстановки.

— На спад эпидемия пойдет, в лучшем случае, не раньше января, — добавил спикер.

При этом, по его словам, пока сложно прогнозировать, каких показателей достигнет рост заболеваемости во время осенней волны.

Согласно статистике коронавируса, в Украине за последние сутки зафиксировали более 22 тыс. новых случаев болезни. Наихудшая эпидситуация в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. На пороге красной зоны также находятся Сумская и Харьковская.