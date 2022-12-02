С начала октября, по данным Министерства экономики, уже 111 семей получили льготные кредиты на жилье по программе єОселя. Шесть из них – семьи медицинских работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что в октябре 2002 года стартовал первый этап реализации программы єОселя, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В сообщении указано, что процентная ставка по кредитам, выдаваемым в рамках Программы, составляет 7% годовых. Однако в течение первого этапа медики, кадровые военные, педагоги, правоохранители, ученые будут платить меньше. Для них предложены льготные условия ссуды: кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Отмечается, что подать заявку для участия в программе граждане могут только через портал Дія. В скором времени услугой можно будет воспользоваться и через мобильное приложение Дія.

Для участия в программе нужно обязательно соответствовать следующим критериям:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

быть платежеспособным;

владеть недвижимостью менее 52,5 м.кв. (дополнительно 21 м.кв. на каждого следующего члена семьи);

не находиться под санкциями;

не участвовать в других похожих государственных программах.

Для участия в программе нужно осуществить четыре простых шага:

подать заявку в Дії;

получить ответы банков;

выбрать жилье, которое планируете приобрести;

заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

Сообщается, что в Программе принимают участие пять банков: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Скай банк. Они прорабатывают каждую заявку в течение трех суток.

Правда, пока длится тестовый режим, время обработки заявки может превышать это время. Впоследствии, когда техническая доработка завершится, граждане будут получать предложения от банков в течение 24 часов.

Второй этап реализации Программы єОселя начнется в 2023 году, когда она станет открытой для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья и хотят его приобрести на честных и доступных условиях под 7% годовых.