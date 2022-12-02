С начала октября, по данным Министерства экономики, уже 111 семей получили льготные кредиты на жилье по программе єОселя. Шесть из них – семьи медицинских работников.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Отмечается, что в октябре 2002 года стартовал первый этап реализации программы єОселя, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В сообщении указано, что процентная ставка по кредитам, выдаваемым в рамках Программы, составляет 7% годовых. Однако в течение первого этапа медики, кадровые военные, педагоги, правоохранители, ученые будут платить меньше. Для них предложены льготные условия ссуды: кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
Отмечается, что подать заявку для участия в программе граждане могут только через портал Дія. В скором времени услугой можно будет воспользоваться и через мобильное приложение Дія.
Для участия в программе нужно обязательно соответствовать следующим критериям:
- быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;
- быть платежеспособным;
- владеть недвижимостью менее 52,5 м.кв. (дополнительно 21 м.кв. на каждого следующего члена семьи);
- не находиться под санкциями;
- не участвовать в других похожих государственных программах.
Для участия в программе нужно осуществить четыре простых шага:
- подать заявку в Дії;
- получить ответы банков;
- выбрать жилье, которое планируете приобрести;
- заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.
Сообщается, что в Программе принимают участие пять банков: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Скай банк. Они прорабатывают каждую заявку в течение трех суток.
Правда, пока длится тестовый режим, время обработки заявки может превышать это время. Впоследствии, когда техническая доработка завершится, граждане будут получать предложения от банков в течение 24 часов.
Второй этап реализации Программы єОселя начнется в 2023 году, когда она станет открытой для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья и хотят его приобрести на честных и доступных условиях под 7% годовых.