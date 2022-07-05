6-летняя Оля, которой медики больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова сформировали искусственной пищевод, скоро сможет кушать самостоятельно. Это показали результаты контрольного обследования, которое накануне прошла девочка.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Гастростому – трубочку в животе, через которую пока еще питается ребенок, можно будет со временем убрать, — написали они.

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Об Оле из Ковеля мы рассказывали на прошлой неделе. Ребенок травмировался в два года, когда случайно выпил моющее средство. Химия уничтожила пищевод.

Сообщается, что в течение первого года после травмы, чтобы Оля могла есть, ей провели 45 операций. Врачи расширяли пищевод, пока он не разорвался. Далее ей установили гастростому, через которую три года пища попадала в желудок.

Слюну Оля глотать не могла, поэтому постоянно сплевывала ее в салфетку.

Месяц назад мама Оли наконец решилась на сверхсложную и редкую операцию, которая подарила ее дочке шанс на здоровое детство.

Специалисты больницы Св. Николая сформировали ребенку новый пищевод из фрагмента толстого кишечника.

Уже на третий день после вмешательства девочка впервые сглотнула слюну, на шестой — начала самостоятельно пить воду, а скоро сможет впервые попробовать мамин борщ.

Медики пишут, что большая мечта девочки — стать хирургом. Оля даже спросила своего врача Дмитрия Грицака о вакансиях в отделении. Говорит, что очень хочет, чтобы все дети были здоровыми.

Источник: ПМО Львова