Американские эксперты в области здравоохранения говорят, что после значительного смягчения мер по защите от Covid-19 и возвращения к допандемическим нормам, детей настигают вирусы, которыми они раньше не заражались.

По мнению экспертов, респираторные заболевания, которые исторически следовали предсказуемому графику, были выброшены из строя после двух лет Covid-пандемии.

По их словам, ношение масок и онлайн-обучение для предотвращения распространения коронавируса также предотвратили вспышки гриппа и простуды у детей.

Сейчас смотрят

Теперь, когда эти меры предосторожности значительно ослаблены, число случаев гриппа растет гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, говорят эксперты.

Сообщается, что больницы ждут, когда вирус снова вспыхнет. Некоторые европейские страны, такие как Германия, Австрия и Италия, уже сообщают о росте числа случаев респираторных заболеваний.

— Зима может быть сложной. Я не предполагаю, что это будет похоже на разгар пандемии, но это может привести к довольно большому количеству пациентов, — сказал генеральный директор и президент Совета больниц Даллас-Форт-Уэрт Стив Лав.

Отмечается, что большинство детей хорошо справляются с этими респираторными заболеваниями, даже если они могут чувствовать себя вялыми в течение нескольких дней. Однако родители должны обратиться за медицинской помощью, если заметят, что у их ребенка проблемы с дыханием.

Лучший способ предотвратить распространение этих заболеваний — соблюдать правила гигиены, например, регулярно мыть руки и оставаться дома, если вы или ваш ребенок заболели. Прививки от гриппа и Covid-19 доступны для всех возрастных групп, призывают эксперты.