Сержант Вооруженных Сил Украины 46-летний Сергей Фабрика после двух тяжелых ранений и сложного периода реабилитации вновь вернулся на фронт, чтобы защищать родную землю. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава.

— Сергей пошел защищать Родину еще в 2014 году. Сначала имел позывной Егерь, а затем – Злобный гном, — говорится в сообщении.

В 2014 году он отвел сына в школу, а сам пошел в военкомат. Служил в 57-й бригаде, которую когда-то называли Кировоградской, ныне – Кропивницкая.

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В августе 2015 года под Горловкой получил первое тяжелое ранение. Они тогда с побратимами отбивали Зайцево.

— Сепаратисты укрепились довольно сильно. Было поле, которое зимой хорошо простреливалось, однако аграрии засадили его амброзией высотой около двух метров, – вспоминает воин.

По его словам, враг чувствовал себя уверенно на своих позициях, поэтому поле не было заминировано. Благодаря этому бойцам удалось подобраться почти вплотную к позиции врага.

Сергей говорит, что за четыре минуты боя уничтожили две ротации: кадыровцев и воронежских десантников. Всего — до 60 человек.

— С нашей стороны – трое раненых и один погибший. Они совсем нас не ждали. Ведь кто пойдет по амброзии в период цветения, — улыбается воин.

Второе ранение Сергей получил уже во время полномасштабной войны. Это случилось в районе Херсона. Чудом выжил после удара фугасной авиабомбой ФАБ-500. Сергея отбросило метров на 20 и присыпало землей.

После были месяцы лечения и восстановления в Ровенском областном госпитале ветеранов войны.

— Я три месяца пролежал на спине. Раздробило три позвонка, а спинной мозг остался целым. Врачи не перестают этому удивляться, — говорит Сергей.

Кроме того, у воина были сильные ожоги: кожа на голове прижглась к кости и кость частично отмерла. Позже ее почистили и восстановили.

Был также диагностирован гидроторакс обоих легких (дыхание было практически парализовано), контузия кишечника с большими кровоизлияниями. Руки были в гипсе три с половиной месяца.

— После первого ранения была одна клиническая смерть, на этот раз – три, – говорит Сергей.

Защитник рассказывает, что уже месяц, как начал ходить. Это был непростой путь, однако мужчина говорит, что замечает прогресс. Единственное, что очень донимает – боль. Но находит силы шутить, мол, после этих двух ранений у него целыми остались только язык и сердце.

А когда его спрашивают о мотивации идти на фронт, искренне отвечает, что воюет за родную землю.