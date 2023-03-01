В областной больнице им. Мечникова в Днепре, где есть профессора и опытные врачи, новейшая аппаратура, планируется создание отделения психологической реабилитации для ветеранов.

Постоянное чувство внутреннего напряжения, раздражительность, вспышки агрессии на окруженных, нарушение сна, изжога и боль в желудке, постоянная головная боль и головокружение встречаются у военных во время боевых действий.

– Это бывает очень часто, когда мины рвутся под ногами, – сказал гендиректор больницы Сергей Рыженко. – Но врачи и психологи Мечникова все это понимают и всячески лечат самые тяжелые состояния.

Виктору 30 лет, он из Хмельницкой области. После взрыва на голове разошлись кости черепа. Его в коме доставили в Днепр.

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— В реанимации физическое состояние улучшилось, но мысли и тревога остались, — сказал Рыженко.

Виктор рассказывал, как вытащил парня из-под завалов и передал матери, чтобы она могла его похоронить, как останавливал кровотечение турникетами.

Ему постоянно снился сон, что погибший паренек благодарил его и просил побыть немного вместе.

После лечения все нормализовалось. Боец спит по восемь часов, имеет хороший аппетит. Он думает о жене и детях, очень хочет домой.

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Таких историй тысячи и воины нуждаются в правильном всестороннем подходе и психологической поддержке.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко