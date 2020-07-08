Дистанционная работа после коронавирусного кризиса станет одним из структурных элементов экономики Бельгии. В частности, каждый третий сотрудник продолжит работать в удаленном режиме.
При этом большинство из них будут трудиться из дому один-два дня в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в июне 2020 года компанией SD Worx.
На 92% предприятий сказали, что коронавирус стал ускорителем для внедрения дистанционной работы.
В частности, девять из десяти работодателей готовы предлагать своим сотрудникам возможность удаленной работы, а до кризиса таких было только половина.
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Они также планируют увеличить объем работы, потому что видят в этом выгоду.
Мнение работодателей не разделяют немецкие медики из Центрального института душевного здоровья в Мангейме.
Они считают, что удаленная работа способствует употреблению алкоголя.
Дело в смене образа жизни – не нужно на работу, встречаться с коллегами.
А спиртные напитки снимают стресс, чувство тревоги и страха во время пандемии.
Источник: L’Echo