В Броварах Киевской области и Стрыйском районе Львовщины зафиксированы сразу два случая смертельно опасной инфекции — лептоспироза. Оба заболевших подхватили бактерию во время купания в естественных водоемах.

О случае на Киевщине во время оперативного совещания сообщил и.о. директора Броварского районного филиала ГУ “Киевский ОЦКПХ МОЗ” Василий Сыч.

Как выяснилось, 30 июля женщина купалась в Десне, а до 20 июля работала в зоомагазине, где имела контакт с грызунами. В настоящее время пациентка в состоянии средней тяжести находится на стационарном лечении.

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Что же касается Львовщине, то, как сообщила врач по общей гигиене Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Галина Бойковская, заболевание у мужчины подтверждено лабораторно.

В больницу он попал 27 июля в состоянии средней тяжести с жалобами на общую слабость, повышенную температуру тела, вялость, боль в икрах.

По словам 32-летнего пациента, накануне он купался в местном пруду, на руках имел царапины, через которые бактерия лептоспироза, вероятнее всего, попала в организм. На сегодня мужчина уже выписан домой.

Сообщается, что это уже не первый случай заболевания лептоспирозом на Львовщине в этом году. В конце июля в инфекционную больницу с лептоспирозом попали 48-летний житель Стрыйского района, который провел в реанимации 10 дней, и 66-летний житель Ходорова, которого пять дней спасали медики-реаниматологи.

По словам врачей-инфекционистов, чаще всего люди заражаются лептоспирозом в конце лета-начале осени, когда купаются в водоемах, не предназначенных для купания, ловят рыбу, убирают в подвалах и тому подобное.

В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы или раны на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот).

Лептоспироз иногда сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявления других заболеваний (могут напоминать грипп или Covid-19). К тому же, иногда недуг может иметь бессимптомное течение.

Среди симптомов лептоспироза:

высокая температура;

головная боль;

озноб;

боль в мышцах;

рвота и диарея;

желтуха;

покраснение глаз;

сыпь.

Инкубационный период — от двух дней до четырех недель после заражения.

Лептоспироз может перетекать в более тяжелую стадию, которая может привести к поражению почек, печени или менингита. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью недуг может привести к смерти.

Источник: Трибуна-Бровары, Zaxid.net