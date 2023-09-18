Мальчик, который пережил ракетный удар в Виннице, вернулся в Украину после года лечения в Германии. Его выздоровление будет продолжаться во львовском Центре детской реабилитации Unbroken Kids.

Невозможно поверить в то, что в прошлом году произошло с 7-летним Романом: ожоги 45% поверхности тела, самые тяжелые, четвертой степени, на спине. В Украине такие пациенты обычно не имеют шансов на выживание.

Мать мальчика погибла, отец переживал самые тяжелые дни своей жизни, распыленный между похоронами жены и спасением сына.

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Мальчика перевезли в Первое медобъединение Львова, где есть одно из крупнейших ожоговых отделений на Западе Украины. Однако даже здесь шансов на спасение ребенка практически не было.

— Он приехал в критическом состоянии. Наша реанимация и анестезиологи делали все возможное, но даже мы сомневались, доживет ли он до момента транспортировки за границу, — поделилась своими впечатлениями ожоговый хирург больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова Леся Стрелка.

Однако случилось чудо. Мальчик выжил, и за несколько недель его состояние удалось стабилизировать. Университетская клиника Дрездена, одно из крупнейших ожоговых лечебных учреждений Германии, согласилась принять Романа для дальнейшего лечения.

Благодаря усилиям команды немецких парамедиков Artesans Rescue, поддержке Министерства здравоохранения Украины и Врачей без границ/Médecins Sans Frontières Роман попал в Германию.

Там его оперировали трижды в неделю, удаляя нежизнеспособные ткани, обломки стекла на ноге, а также проводя многочисленные трансплантации кожи. Ежедневно врачи прилагали невероятные усилия, пытаясь спасти его жизнь.

И чудо произошло во второй раз — мальчик начал выздоравливать. В Дрездене он впервые открыл глаза и сделал первые шаги под наблюдением своего отца.

Год спустя Роман возвращается в Украину, в отделение, где отчаянно боролись за его жизнь, теперь врачи возьмутся за его реабилитацию.

Мальчик до сих пор носит специальную компрессионную маску, которая помогает предотвратить образование рубцов на месте ожогов. Но рубцы требуют постоянной шлифовки, иначе это может привести к боли и ограничениям в движениях, ведь ребенок растет, а рубцовая ткань остается неизменной.

Чтобы получить необходимый аппарат, Первое медобъединение Львова вместе с платформой dobro.ua устроили сбор средств. Приобщиться к благотворительному проекту и помочь детям с ожогами может каждый.

Сегодня львовские ожоговые хирурги довольны работой своих немецких коллег. Те спасли не только жизнь ребенка, но и сохранили его мечту — виртуозно играть на баяне.

Когда-то мама Романа научила этому сына, и сейчас мальчик мечтает о том, что однажды сможет устроить настоящий концерт для своих врачей.

Фото: Первое медобъединение Львова