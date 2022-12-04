Раненые украинские пограничники, которым удалось выжить после вражеских атак, вернулись на Родину после лечения и реабилитации в Испании. Об этом рассказали журналисты Фактов ICTV в Объединенном эфире украинских телеканалов.

Семья Воляник первый раз за полгода видит своих родных — внука и сына: они охраняли восточные рубежи нашей страны с первых дней войны.

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Внук был на передовой на Луганщине, которую защищал в течение двух последних лет. Вместе с побратимами держали оборону на линии разграничения в городе Счастье.

Тяжелое ранение воин получил в бою на околице Рубежного — вражеский снаряд попал прямо в окоп. Осколки поранили руку и обе ноги. Бойца прооперировали в Украине и отправили на реабилитацию в Испанию.

Вместе с ним за границей на лечении был и его родной дядя — Роман. 24 февраля он пошел служить в пограничные войска, в течение трех месяцев бился с оккупантами, пока не получил ранение в голову: частично потерял зрение и слух. В солнечной Испании Роман получил профессиональную реабилитацию.

В день съемки после после лечения вернулись пятеро воинов. Еще четверо готовятся ехать в Испанию. Среди них и Олег. Полномасштабное вторжение застало его на пенсии, но мужчина сам пошел воевать. На Донетчине получил тяжелое ранение — ему раздробило обе ноги. Надеется, что зарубежные медики помогут ему снова начать ходить.

Сообщается, что бесплатное лечение наших воинов в Испании обеспечивают благотворители. Кроме того, испанские волонтеры передали Украине больше 60 современных медико-спасательных автомобилей.