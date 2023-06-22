В состоянии комы женщину прямо из частного косметологического центра GeraMedic госпитализировали во львовскую Больницу святого Луки. В тяжелом состоянии с травмой шейного отдела позвоночника.

Кстати, полное название салона — медико-косметологический центр. Заметьте — медико.

По данным ZAXID.NET, инцидент произошел 21 июня. Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили факт.

— Медикам удалось стабилизировать состояние женщины. Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние пациентки улучшается, есть положительная динамика, — рассказали в больнице святого Луки.

Проверку относительно происшествия проводит и полиция.

Журналисты установили, что владелицей GeraMedic является львовский косметолог Мирослава Гера. Салоны красоты этой сети также есть в Винниках и Тернополе.

Кстати, на сайте GeraMedic рекламируется акция для именинников, которым всего за 100 грн предлагают массаж спины и шеи в день рождения.

Пока неизвестно, была ли клиентка именинницей. Не обнародуют и фамилию того, кто делал ей массаж.

Сама Мирослава Гера в телефонном разговоре с журналистами издания сказала, что ничего не знает о трагическом случае, поскольку только что вернулась из-за границы.

Источник: ZAXID.NET