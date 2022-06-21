Голова мертворожденного ребенка была отрезана и оставлена ​​в утробе матери во время операции в сельской местности Пакистана. По мнению экспертов, этот медицинский инцидент подчеркивает отсутствие в стране доступа к охране материнства.

Неудачная операция была проведена на прошлой неделе в благотворительной больнице пакистанского района Тарпаркар, куда женщину доставили для родов ее мертвого младенца, находившегося в тазовом предлежании, или положении снизу вниз.

Во время родов врачи отделили туловище ребенка от его головы, которая застряла в матке матери. Операция проводилась без присутствия гинеколога.

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Отмечается, что такая неумелая доставка не является чем-то неслыханным даже в богатых странах. Но трагедия в Тарпаркаре, где 87% населения живет в нищете, на этом не закончилась.

После неудачных родов женщина, чья жизнь считалась в опасности, была переведена в другую больницу, где, как выяснилось, не было необходимых условий для ее лечения.

Поэтому пациентку ее отправили в другую больницу, расположенную почти в 200 км. Там голова ребенка была удалена с помощью абдоминальной хирургии, потому что матка была разорвана, как заявил врач, который ее оперировал.

Сообщается, что сейчас мать вне опасности и выздоравливает.

В Пакистане самый высокий уровень детской смертности в Южной Азии. По данным ЮНИСЕФ, в стране зарегистрировано 54 младенческих смерти на 1 000 живорождений, что в два раза выше, чем в соседней Индии, и как минимум в 10 раз выше, чем в развитых странах.

В таком удаленном, обширном регионе, как Тарпаркар, где часто бывают засухи и голод, его население в 1,6 млн человек не имеет базовой инфраструктуры и медицинских учреждений, в том числе для матерей и младенцев.

Источник: Wice World News