6-летняя девочка, тяжело раненная в ночь на 12 октября во время обстрела врагами Никополя, получила травматическую ампутацию обеих ножек. Об этом сообщил врач-анестезиолог Сергей во время брифинга.

Сейчас девочка находится в стабильном состоянии. В дальнейшем ей понадобится еще операция, реабилитация и протезирование.

В ночь на 12 октября враг восемь раз обстрелял Никополь на Днепропетровщине из Градов и тяжелой артиллерии. 6-летняя девочка, ее мама и еще одна женщина получили тяжелые ранения.

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В городе повреждено около 30 домов, линии электропередач и газопровод. Разрушены два предприятия, два детских сада, магазин, офис благотворительной организации и школа.

Напомним, Россия обстреляла Никополь на Днепропетровщине из РСЗО с использованием зажигательных боеприпасов.

Фото: Валентин Резниченко