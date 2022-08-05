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После пересадки печени: в Испании два ребенка скончались из-за гепатита неизвестного происхождения

5 августа 2022, 10:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В Испании шестилетний мальчик и 15-месячный младенец скончались из-за гепатита неизвестного происхождения. Пациенты не смогли перенести операцию по пересадке печени.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны

По данным ведомства, это первые летальные случаи в Испании, связанные с новым заболеванием. Всего в стране гепатит нового типа был выявлен примерно у 45 человек.

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По данным Всемирной организации здравоохранения на июль, в мире насчитывается более тысячи детей, которые, как предполагают медики, страдают от нового заболевания. В 22 случаях оно привело к летальному исходу.

По оценкам ВОЗ, риск распространения болезни в глобальном масштабе — умеренный.

Источник: Еl Рais

Теги
Испания ВООЗ Гепатит Смерть статистика
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