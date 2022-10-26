Иранский отшельник, которого прозвали самым грязным человеком в мире за то, что он не принимал душ более полувека, скончался в здоровой старости в возрасте 94 лет, сообщают государственные СМИ.

Информационное агентство Ирна сообщило, что Амоу Хаджи (Дядюшка Хаджи), милое прозвище пожилого человека, скончался в воскресенье в деревне Дейгях в южной провинции Фарс.

По сообщениям местных СМИ, Хаджи, покрытый сажей и живущий в лачуге из шлакоблоков, не мылся ни водой, ни мылом более 60 лет. Жители деревни сказали, что в молодости у него были эмоциональные потрясения, из-за которых он отказывался мыться.

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Сообщалось, что Хаджи ел убитых на дороге животных, курил трубку, наполненную их экскрементами, и считал, что от чистоты ему станет плохо. На фотографиях видно, что он курит несколько сигарет одновременно.

Но несколько месяцев назад жители села впервые уговорили его помыться, сообщила Ирна.

После смерти Хаджи неофициальный рекорд мог перейти к индийцу, который также не мылся большую часть своей жизни.

Газета Hindustan Times сообщила, что Кайлаш Калау Сингх из деревни за пределами священного города Варанаси не мылся более 30 лет, пытаясь помочь положить конец всем проблемам, с которыми сталкивается нация.

Он отказывался от воды в пользу того, что он называл огненной баней.

— Каждый вечер, когда собираются жители деревни, Калау… разжигает костер, курит марихуану и встает на ногу, молясь Шиве», — говорится в газете.

По словам Сингха, огненная баня — это все равно, что использовать воду для принятия ванны. Огненная ванна помогает убить все микробы и инфекции в организме.

Фото: Wonder World