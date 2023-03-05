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После полоскания носовых пазух: в США мужчина умер от заражения амебой, поедающей мозг

5 марта 2023, 09:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
амеба
Источник: Pixabay

По словам представителей Департамента здравоохранения штата Флорида в США, смерть мужчины произошла после заражения чрезвычайно редкой амебой, поедающей мозг, Naegleria fowleri.

— Я могу подтвердить, что инфекция, к сожалению, привела к смерти, и любая дополнительная информация по этому делу является конфиденциальной в целях защиты прав пациентов, — заявил представитель Департамента здравоохранения Флориды Джей Уильямс.

В прошлом месяце представители здравоохранения заявили, что инфекция могла быть вызвана промыванием носовых пазух обычной водопроводной водой, но расследование продолжается.

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Эксперты отмечают, что растворы для полоскания носа следует готовить с использованием только дистиллированной или стерильной воды. Водопроводную воду следует кипятить не менее одной минуты и охлаждать перед промыванием.

По словам Джея Уильямса, заражение Naegleria fowleri встречается редко и может произойти только тогда, когда вода, зараженная амебами, попадает в организм через нос. Нельзя заразиться, выпив воду из-под крана.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Naegleria fowleri — это одноклеточный организм, который живет в почве и теплой пресной воде: в озерах, реках и горячих источниках.

Ежегодно в США заражаются только около трех человек, но эти инфекции обычно заканчиваются смертельным исходом.

Источник
MedicalXpress
Теги
Мозок питна вода Смерть США
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