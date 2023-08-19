Раненого десантника, который два месяца был неподвижным из-за поврежденных позвонков, успешно прооперировали и вживили специальные пластины, которые поддерживают позвоночник.

Вячеслав смог встать на ноги и сейчас настойчиво и очень целенаправленно восстанавливается. Мотивация очень сильна — надеется, понадобится в какой-то из воинских частей на родной Сумщине. Потому что с армией связана вся его жизнь.

31-летнего десантника Вячеслава с Сумщины ранили в конце января 2023 года под Бахмутом. Вражеская пуля прошла сквозь руку и задела позвоночник. У мужчины было также тяжелое минно-взрывное ранение грудной клетки с проникновением многочисленных осколков.

— Я стоял за стеной, за сарайчиком. Прилетело что-то и я упал… Рука болит, печет сбоку, и с ногой что-то. Побратимы наложили турникеты, — вспоминает десантник.

Когда донесли раненого до стабпункта, он начал терять сознание. Дальше — больницы в Краматорске, Днепре, Киеве и Ивано-Франковске…

Вячеслав не мог ходить, двигать рукой, но не терял надежды на выздоровление. Операции пришлось ждать два с половиной месяца, именно столько заживали раны.

Вживленные в позвоночник пластины позволили подняться на ноги. Поначалу Вячеслав медленно передвигался по этажу, несколько раз выходил на улицу. А вот подняться по лестнице не мог.

Защитника направили на дальнейшую реабилитацию в Центр физической и реабилитационной медицины, где специалисты разработали ему и ногу, и руку.

Вячеслав сосредоточился на упражнениях для повышения силы трицепса.

— Рука уже работает — и кисть, и пальцы. Только полностью не разгибается и немножко беспокоит в плече. Нога нормально разработалась, могу ходить, — говорит военный.

В результате проведенной работы врачей амплитуда движений бойца восстановлена почти на 80%.

Планы на жизнь после выздоровления еще не составлял, но из армии уходить не хочет. Надеется, там ему найдут работу.

Фото: МОЗ