Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 4 августа, объявила обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией (ЧС) в области общественного здравоохранения. Причина — количество случаев заболевания растет по всей стране.

Об этом стало известно во время брифинга в Министерстве здравоохранения и социальных служб.

Признание вспышки как ЧС последовало вслед за объявлением Всемирной организации здравоохранения, которая в конце июля сделала аналогичное заявление в международном масштабе.

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Как уже сообщалось, некоторые города и штаты, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Калифорнию, Иллинойс и Нью-Йорк, также объявили ЧС в связи с оспой обезьян, что позволило им высвободить финансирование и ресурсы для реагирования на вспышку.

Стало известно, что Джо Байден уже назначил ответственных по реагированию правительства на вспышку.

Напомним, что Белый дом подвергся резкой критике со стороны некоторых экспертов в области общественного здравоохранения за промедление в реакции на кризис.

Сообщается, что федеральные чиновники здравоохранения расширили усилия по вакцинации, чтобы сосредоточить внимание на более широком сообществе мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, демографической группе, которая составляет большинство случаев оспы обезьян в США.