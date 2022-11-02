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После тяжелого ранения в Бахмуте и многочасовой операции на мозге Роман сказал: “Мама”

2 ноября 2022, 11:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

Роман родился в рубашке, считает гендиректор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Выжить с такими поражениями почти невозможно.

При выезде из Бахмута парень попал под вражеский обстрел.

Его без сознания карета скорой помощи доставила в больницу Мечникова в Днепре.

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Оказалось, что металлический осколок длиной восемь миллиметров  через правую щеку на большой скорости, через основание черепа залетел в головной мозг, разрушая все на своем пути.

Все бинты были пропитаны кровью, через нос выделялась спинномозговая жидкость.

Профессор Андрей Сирко вместе с эндоваскулярным хирургом при обследовании раненого на томографе и ангиографе обнаружили повреждение пазух носа, головного мозга и сонной артерии.

Большая бригада хирургов всю ночь оперировала Романа. Пошли на очень рискованную операцию.

Сегодня было проведено повторное обследование. Роман в сознании. Он возвращается к жизни, начали восстанавливаться речь и зрение. Он уже сказал первое слово “мама”. Потихоньку юноша ест.

Хирурги уже снимают швы.

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Еще одна украинская жизнь спасена.

Источник: Сергей Рыженко

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