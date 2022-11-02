Роман родился в рубашке, считает гендиректор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Выжить с такими поражениями почти невозможно.
При выезде из Бахмута парень попал под вражеский обстрел.
Его без сознания карета скорой помощи доставила в больницу Мечникова в Днепре.
Оказалось, что металлический осколок длиной восемь миллиметров через правую щеку на большой скорости, через основание черепа залетел в головной мозг, разрушая все на своем пути.
Все бинты были пропитаны кровью, через нос выделялась спинномозговая жидкость.
Профессор Андрей Сирко вместе с эндоваскулярным хирургом при обследовании раненого на томографе и ангиографе обнаружили повреждение пазух носа, головного мозга и сонной артерии.
Большая бригада хирургов всю ночь оперировала Романа. Пошли на очень рискованную операцию.
Сегодня было проведено повторное обследование. Роман в сознании. Он возвращается к жизни, начали восстанавливаться речь и зрение. Он уже сказал первое слово “мама”. Потихоньку юноша ест.
Хирурги уже снимают швы.
Еще одна украинская жизнь спасена.
Источник: Сергей Рыженко