Роман родился в рубашке, считает гендиректор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Выжить с такими поражениями почти невозможно.

При выезде из Бахмута парень попал под вражеский обстрел.

Его без сознания карета скорой помощи доставила в больницу Мечникова в Днепре.

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Оказалось, что металлический осколок длиной восемь миллиметров через правую щеку на большой скорости, через основание черепа залетел в головной мозг, разрушая все на своем пути.

Все бинты были пропитаны кровью, через нос выделялась спинномозговая жидкость.

Профессор Андрей Сирко вместе с эндоваскулярным хирургом при обследовании раненого на томографе и ангиографе обнаружили повреждение пазух носа, головного мозга и сонной артерии.

Большая бригада хирургов всю ночь оперировала Романа. Пошли на очень рискованную операцию.

Сегодня было проведено повторное обследование. Роман в сознании. Он возвращается к жизни, начали восстанавливаться речь и зрение. Он уже сказал первое слово “мама”. Потихоньку юноша ест.

Хирурги уже снимают швы.

Еще одна украинская жизнь спасена.

Источник: Сергей Рыженко