У 29-летней жительницы Великобритании Лили Линдсей после установки виниров на лице и теле появились красные, покрытые коркой, зудящие пятна. Как впоследствие выяснили врачи, это была реакция на один из компонентов виниров — специальную смолу.
Как признается сама Лили, она чувствовала себя очень неловко из-за своих зубов. Поэтому решилась и заплатила 1 тыс. фунтов стерлингов за установку композитных виниров.
Вначале молодая женщина была в восторге от новых зубов и предвкушала, как блеснет белоснежной улыбкой на свадьбе своей лучшей подруги.
Однако через две недели после установки виниров ее глаза покраснели и начали чесаться, а кожа — сохнуть. По телу распространились похожие на сыпь болезненные пятна.
Врачи подумали, что это может быть контактный дерматит, поэтому посоветовали избегать использования ингредиента под названием лаурилсульфат, который можно найти в зубной пасте и шампуне.
Но кожа женщины не стала лучше, поэтому врач решил, что это может быть экзема. После приема стероидного крема кожа начала очищаться, но через месяц все вернулось с удвоенной силой.
‘My veneers left me with incredibly hot, angry and itchy blotches all over’ https://t.co/6OY7vfYZr8
— Ганна І. (@anni4ka2022) September 1, 2023
— Я покупала новые продукты, пробовала все диеты на свете. Но каждый раз попадала в порочный круг, который наносил огромный психический ущерб, — признается Лили.
Частный дерматолог проверил ее на более чем 100 аллергенов, но ни один из них не смог объяснить тяжелую реакцию.
К январю 2023 года аллергия Лили повлияла на ее иммунную систему, вызвав приступы головокружения, звон в ушах и черные точки в глазах.
Сопоставляя симптомы, Лили предположила, что ее кожная реакция могла быть связана с винирами. Это вскоре и подтвердил дантист женщины.
По словам эксперта в области здравоохранения Хелен Эванс-Хауэллс, аллергические реакции на композитные виниры, как правило, провоцируются смолой, используемой в этих продуктах. Обычно это вызывает контактный дерматит, но может проявляться раздражением в месте установки виниров или язвами во рту. Иногда могут возникать такие реакции, как экзема или отек глаз.
Источник: Express