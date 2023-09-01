У 29-летней жительницы Великобритании Лили Линдсей после установки виниров на лице и теле появились красные, покрытые коркой, зудящие пятна. Как впоследствие выяснили врачи, это была реакция на один из компонентов виниров — специальную смолу.

Как признается сама Лили, она чувствовала себя очень неловко из-за своих зубов. Поэтому решилась и заплатила 1 тыс. фунтов стерлингов за установку композитных виниров.

Вначале молодая женщина была в восторге от новых зубов и предвкушала, как блеснет белоснежной улыбкой на свадьбе своей лучшей подруги.

Однако через две недели после установки виниров ее глаза покраснели и начали чесаться, а кожа — сохнуть. По телу распространились похожие на сыпь болезненные пятна.

Врачи подумали, что это может быть контактный дерматит, поэтому посоветовали избегать использования ингредиента под названием лаурилсульфат, который можно найти в зубной пасте и шампуне.

Но кожа женщины не стала лучше, поэтому врач решил, что это может быть экзема. После приема стероидного крема кожа начала очищаться, но через месяц все вернулось с удвоенной силой.

‘My veneers left me with incredibly hot, angry and itchy blotches all over’ https://t.co/6OY7vfYZr8 — Ганна І. (@anni4ka2022) September 1, 2023

— Я покупала новые продукты, пробовала все диеты на свете. Но каждый раз попадала в порочный круг, который наносил огромный психический ущерб, — признается Лили.

Частный дерматолог проверил ее на более чем 100 аллергенов, но ни один из них не смог объяснить тяжелую реакцию.

К январю 2023 года аллергия Лили повлияла на ее иммунную систему, вызвав приступы головокружения, звон в ушах и черные точки в глазах.

Сопоставляя симптомы, Лили предположила, что ее кожная реакция могла быть связана с винирами. Это вскоре и подтвердил дантист женщины.

По словам эксперта в области здравоохранения Хелен Эванс-Хауэллс, аллергические реакции на композитные виниры, как правило, провоцируются смолой, используемой в этих продуктах. Обычно это вызывает контактный дерматит, но может проявляться раздражением в месте установки виниров или язвами во рту. Иногда могут возникать такие реакции, как экзема или отек глаз.

Источник: Express