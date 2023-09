У 29-летней жительницы Великобритании Лили Линдсей после установки виниров на лице и теле появились красные, покрытые коркой, зудящие пятна. Как впоследствие выяснили врачи, это была реакция на один из компонентов виниров — специальную смолу.

Как признается сама Лили, она чувствовала себя очень неловко из-за своих зубов. Поэтому решилась и заплатила 1 тыс. фунтов стерлингов за установку композитных виниров.

Вначале молодая женщина была в восторге от новых зубов и предвкушала, как блеснет белоснежной улыбкой на свадьбе своей лучшей подруги.

Однако через две недели после установки виниров ее глаза покраснели и начали чесаться, а кожа — сохнуть. По телу распространились похожие на сыпь болезненные пятна.

Врачи подумали, что это может быть контактный дерматит, поэтому посоветовали избегать использования ингредиента под названием лаурилсульфат, который можно найти в зубной пасте и шампуне.

Но кожа женщины не стала лучше, поэтому врач решил, что это может быть экзема. После приема стероидного крема кожа начала очищаться, но через месяц все вернулось с удвоенной силой.

