Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 49-летнего львовянина, у которого после застолья случился разрыв пищевода.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— После застолья пациент рвал семь часов. У него болело в левом подреберье. Состояние было настолько ужасным, что пришлось вызвать скорую, — пишут медики.

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По их словам, сотрудники отделения неотложной помощи больницы сделали пациенту УЗИ внутренних органов и рентген грудной клетки. Однако не установили причины боли.

Тем временем мужчине становилось хуже и опытные врачи предположили, что у него скорее всего разорвался пищевод. На медицинском языке это называется синдром Бурхаве.

Этот предварительный диагноз подтвердила фиброгастроскопия, то есть осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа.

“Банкетный пищевод” – так часто называют разрыв пищевода, который обычно возникает вследствие чрезмерной рвоты после застолья или употребления алкоголя. Во врачебной практике такие пациенты случаются редко.

До 50% таких больных медикам удается спасти в течение шести часов после возникновения внезапной боли – основного симптома разрыва. Далее шансы на жизнь уменьшаются: пища попадает в средостение грудной клетки и начинается гнойный процесс.

К счастью, львовянин вовремя попал к специалистам и после обследования его безотлагательно взяли на операцию, которая длилась два часа.

Далее его в течение 26 дней выхаживали медики реанимации, чтобы стабилизировать все системы и функции организма. На 27-й день мужчину перевели в палату отделения хирургии.

Источник: Первое медобъединение Львова