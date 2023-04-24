В Ровенскую областную детскую больницу поступил необычный пациент: 13-летний мальчик, который непрерывно и без причины плакал. Микрохирурги решились на сложную операцию, чтобы избавить ребенка от такой изнуряющей проблемы.

Травму глаза подросток из получил из-за детских шалостей. Играл с младшим братом и повредил глаз. Пострадало нижнее веко и произошел разрыв нижнего слезного канальца. Конечно, расплакался от боли. Но со временем выяснилось, что слезы катятся постоянно, их нельзя остановить.

Сложное микрохирургическое вмешательство восстановления слезного канальца спасло подростка от хронического слезотечения. А такое вполне могло произойти. И тогда у человека на годы осталась бы проблема, с которой трудно жить.

Филигранную операцию провел детский врач-офтальмолог, заведующий специализированным хирургическим отделением Виталий Пищук. Специальную нить пришлось вводить в просвет слезного канальца. Разрыв ушили.

Через месяц шов снимут и проходимость канальца, а, соответственно, и его функции отвода слезы восстановятся.

В Ровенской областной детской больнице для операций на глазах используют инновационные методики. Здесь можно пройти и целый комплекс обследования глаз, получить квалифицированную консультацию, а, при необходимости, прооперироваться.

Специализированное хирургическое отделение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить сложные манипуляции на зрительном аппарате. Да и специалисты здесь работают высокого класса.

Источник и фото: Рівненська обласна дитяча лікарня