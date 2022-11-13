Санкции в отношении РФ привели к острому дефициту лекарственных препаратов, из-за чего плановые операции медики переносят на неопределенный срок. Об этом на своем Telegram-канале сообщили сотрудники ГУР МО Украины.

— В рф активно обсуждают приказ отечественного Минздрава, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца, — говорится в сообщении.

Отмечается, что появление такого приказа может быть связано с:

влиянием международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто неспособна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в рф на сегодня вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Зато налажены линии по расфасовке импорта;

реальной угрозой полной остановки поставок медикаментов из-за рубежа;

увеличением интенсивности боевых действий, соответственно и санитарных потерь оккупантов.

Сообщается также, что в частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и на отрасль в целом.

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Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

Стало также известно, что календарные графики проведения плановых операций приходится в корне пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов операции переносят на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только тем больным, которые нуждаются в неотложном оперативном вмешательстве.

Источник: ГУР МО Украины