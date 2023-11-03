Пять лет назад Елизавета из Изюма получила серьезные ожоги шеи, грудной клетки и рук, случайно пролив на себя кипяток. Первую помощь ребенку предоставили в родном городе, но осталось почти 10% рубцов.

Надежда на новую жизнь

С началом войны семья Елизаветы выехала во Львов, где работает реабилитационный центр Незламні, крупнейшее медицинское учреждение Украины, в которое входят две взрослые больницы и одна детская. Именно специалисты ожогового отделения Детской больницы Святого Николая дали юной пациентке надежду на новую жизнь без рубцов.

Пластика, напоминающая карту звездного неба

Врачи выполнили сложнейшую z-комбинированную пластику, замаскировав рубцы и шрамы в соответствии с естественными линиями кожи. После процедуры следы от ожогов напоминают созвездие, и теперь Елизавета называет себя девочкой-Кассиопеей.

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Обеспечить детям Украины качественное выздоровление помогает благотворительный фонд Запорука, который активно поддерживает развитие ожогового отделения и предоставляет необходимые медикаменты.

Фото: Детская Больница Святого Николая