Наступление коронавируса продолжается. Заболеваемость по миру бьет антирекорды. Более 200 тыс. инфицированных за сутки.

Неутешительная статистика и в Украине. Ежедневно медики фиксируют около тысячи заболевших вирусом.

Лидерами по количеству больных остаются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и город Киев.

Одесса тоже в последнее время вызывает беспокойство у медиков, поскольку может стать новым очагом распространения Covid-19.

В разгаре курортный сезон, и украинцы массово поехали на море. Да и какой же отдых, особенно для молодежи, без тусовок в ночных клубах, которые иногда под завязку забиты людьми.

О соблюдении элементарных правил карантина, например, об использовании масок, в людных местах и ​​сохранение хоть какой-то социальной дистанции все, похоже, просто забыли. И пляжи посещают без всяких ограничений. Говорят: ничего не боятся.

Впрочем, уже через несколько дней или недель курортники разъедутся по домам. И хотя Одесса пока не входит в список регионов, где активно распространяется коронавирусная болезнь, риски остаются.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

На прошлой неделе министр здравоохранения Максимов Степанов даже не исключил усиления карантина в Одессе. До закрытия курортов, где массово игнорируют масочный режим и соблюдение дистанции.

И что нам Одесса, в столичном Гидропарке без всяких ограничений отдыхают десятки тысяч человек.

Киев за игнорированием базовых правил карантина — не отстает. Городская власть предупреждает: киевляне должны притормозить.

Отсутствие социальной дистанции, масок, толпы на пляжах. Больше всего пренебрегают правилами карантина также в метро и на сельскохозяйственных ярмарках.

В кино по одному — такие новые правила для кинотеатров на карантине. Место рядом всегда должно быть пустым. А вот маску можно будет снять, но только чтобы поесть попкорна.

Контроль в кинотеатрах обещают строгий, а вот фильмы будут показывать полугодовой давности, или же те, которые должны были быть представлены в марте.

Впрочем, если кинотеатры только восстанавливают работу, то кафе и рестораны уже две недели работают.

Рестораторы рассказывают, что в нынешних ограничений им и так тяжело работать — надо заполнять кучу бюрократических документов, которая на безопасность посетителей мало влияют.

Вирусологи предупреждают, если украинцы не будут придерживаться карантина, коллективный иммунитет начнет формироваться естественным путем — но далеко не лучшим.

Врачи советуют больше времени проводить на открытом воздухе, избегать мест большого скопления людей и всегда пользоваться маской в ​​закрытых помещениях. А еще помнить, проще применить элементарные правила безопасности, чем потом долго и трудно лечиться.

Фото: Dreamstime