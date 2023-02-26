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По 4 тыс. грн в течение четырех месяцев: кому положена помощь от Красного Креста и как ее получить

26 февраля 2023, 09:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

Начиная с 16 февраля ветераны войны с инвалидностью I или II группы, полученной в результате боевых действий, могут подать заявление на получение денежной помощи от Минветеранов и Красного Креста Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

— Ветераны войны, получившие инвалидность в результате боевых действий, смогут получать по 4 тыс. грн в течение четырех месяцев, — говорится в сообщении.

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Как подать заявление:

  • зайдите на страницу сайта;
  • перейдите по ссылке Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны;
  • пройдите электронную идентификацию с помощью электронной подписи;
  • проверьте свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты;
  • если все данные введены верно, отправьте заявление.

Если возникли трудности с заполнением заявления, можно просмотреть видеоинструкцию.

После отправки заявление будет отправлено в Минветеранов для подтверждения наличия статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если лицо соответствует этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

В случае неполучения выплаты в указанный срок звоните в Министерство по делам ветеранов: +38 063 688 9596.

Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні люди з інвалідністю Финансирование Червоний Хрест
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