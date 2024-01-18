Во Львове, в реабилитационном Центре Незламні восстанавливается и готовится к протезированию удивительно красивая женщина, имеющая невероятную силу воли. Это — Анастасия Савка. Ей 26 лет, она львовянка. А еще — снайпер по кличке Феникс.

Но самое главное — она мама 5-летнего Яремы. Именно это, последнее, и побудило женщину взять в руки оружие, когда началась большая война.

Стальной характер и умение преодолевать страх

Настя стала снайпером в составе 118 бригады. Она уничтожала врагов на Запорожском направлении. Девушка уверена, что она прирожденный снайпер, ведь у нее стальной характер, она умеет преодолевать страх, не поддается слабости.

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Анастасия говорит, что за полтора года службы неоднократно побывала в настоящем аду и воочию видела цену нашей свободы, которая измеряется жизнями павших защитников.

В конце ноября во время выполнения очередного боевого задания Настя случайно наступила на вражескую мину.

Побратимы сразу наложили ей турникет и доставили в стабилизационный пункт. Побывала в нескольких госпиталях, однако ногу девушке спасти не смогли — слишком тяжелые повреждения.

Здесь, в родном ей Львове, в Центре Незламні ей сформировали культю. Пока рана заживает, Анастасия занимается с физическими и психотерапевтами.

У девушки невысокая ампутация, железная сила воли, поэтому специалисты Центра дают благоприятный прогноз относительно будущего протезирования.

Как администратор автосервиса стала снайпером

До большой войны Савка работала в салоне автосервиса — администратором, сама воспитывала сына Ярему.

Когда началось полномасштабное вторжение, сразу же записалась в ТРО.

Родители умоляли ее уехать с маленьким Яремой за границу. Однако когда уже сажали дочь с внуком в автобус, та развернулась и наотрез отказалась покидать свою страну. Ведь кто же защитит ее мальчика, если не она сама.

Сейчас 5-летний Ярема с бабушкой и дедушкой часто навещают Анастасию в Центре Незламні. Ярема уверен, что Украина где-то там, где война и где воевала мама. Малыш часто говорит, что боится вырасти, поехать “в Украину” и умереть.

— Я не хочу, чтобы он жил в постоянном страхе. Должна гарантировать его безопасность и будущее в Украине, — говорит Анастасия.

Женщина уверена, что сможет восстановиться после ранения и ничто не помешает ей продолжать защищать будущее своего ребенка и своей страны.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова