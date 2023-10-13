В первую неделю октября в Украине увеличилось количество заболеваний ОРВИ, Covid-19 и гриппом, сообщает Министерство здравоохранения.

За последнюю неделю было зарегистрировано 119 063 случая этих заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения, это количество находится в пределах эпидемического порога, который был рассчитан для Украины, и на 13,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого сезона.

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В течение первой недели октября было госпитализировано 3 150 больных, из них 1 776 — дети в возрасте до 17 лет.

Центр общественного здоровья Украины также сообщил, что за предыдущую неделю зарегистрировано 5 186 случаев Covid-19, из них 18 оказались летальными.

Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинация является самой эффективной мерой для защиты от тяжелого течения Covid-19.

Минздрав рекомендует курс из трех прививок, который включает две дозы первичной вакцинации и бустерную прививку через 5 месяцев.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

На данный момент в Украине есть более 5 млн доз вакцин Janssen и Comirnaty. Вакцинация является абсолютно бесплатной.

Прививки можно получить в пунктах прививки или в амбулатории после записи у семейного врача.

Для детей в возрасте от 5 лет доступна вакцина против COVID-19 производства Pfizer, которая содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для лиц старше 12 лет — Comirnaty.