Домашнее видео о том, как трехлетний ребенок спас 13-месячного брата от удушья, опубликованное 6 марта, уже набрало почти 19 млн просмотров. Ролик, мгновенно ставший вирусным, в своем аккаунте в Instagram выложила мама малышей 30-летняя Грейс Уоткинс из штата Флорида в США.

На видео видно, как Сайлас прыгает с обручем на талии, пока не замечает что-то во рту своего брата Уайлдера. Сайлас мгновенно роняет обруч и вытаскивает кусок пластика изо рта брата. Он сделал это, удерживая головку ребенка и засовывая пальцы ему в рот.

— То, что Сайлас продемонстрировал в видео, это сочетание техники, которую я использовала ранее, с уникальным инстинктом, — рассказывает Грейс.

По ее словам, сердце Сайласа такое любящее, он такой заботливый ребенок.

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— Нам с Уайлдером так повезло, что он в нашей команде. Я счастливая мать и каждый день благодарна за этих двух маленьких мальчиков, — признается женщина.

Она отмечает, что Сайлас начал ходить в 10 месяцев и быстро адаптировался к своей новой роли старшего брата.

Вирусный клип набрал 18,7 млн просмотров и 3,6 млн лайков с момента публикации 6 марта.

В главном комментарии, который набрал свыше 45 тыс. лайков, говорится, что ребенок определенно был матерью семерых детей в своей предыдущей жизни.

Источник: Newsweek