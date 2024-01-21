История о щедрости Тони и Трейси Гонсалес из американского штата Иллинойс и Джоэли Сандерс и Фрэнка Помпы из Аризоны стала вирусной: Джоэли Сандерс пожертвовала своей почкой Тони Гонсалесу, а, в свою очередь, жена Гонсалеса Трейси отдала свой орган брату Джоэли Фрэнку.

Эта история об удивительном переплетении жизней Гонсалесов, Сандерса и Помпы распространилась по всей стране.

Почка сестры не подошла брату

Как сообщается, Фрэнк Помпа узнал, что у него функционируют лишь 10% почек. Он начал получать дважды в неделю изнурительные процедуры с помощью диализного аппарата, который имитировал функцию отказавшего органа, удаляя токсины из его крови.

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Сестра Фрэнка Джоэли была готова отдать свой орган брату, но выяснилось, что она не подходила в качестве донора. И все же она понимала, что здоровая почка может значить для нуждающегося человека. В итоге Программа живого донора почки, проводимая больницей Университета Баннера в Тусоне, связала ее с 55-летним Тони Гонсалесом.

Диализ и почечная недостаточность

Тем временем Гонсалесы поняли, что у 44-летнего Помпы произошла почечная недостаточность, он находился на диализе и сам нуждался в доноре органа. И Трейси Гонсалес оказалась подходящей кандидатурой для того, чтобы пожертвовать свою почку Помпе.

В итоге хирурги из Тусона удалили у Джоэли Сандерс почку и доставили ее в медицинский центр в Чикаго. В свою очередь, хирурги из Чикаго организовали срочную доставку почки Трейси Гонсалес в Тусон для помощи Помпе.

Статистика донорства

В результате такого невероятного поворота событий Фрэнк Помпа и Тони Гонсалес оказались среди примерно 17 тыс. человек в США, которые получили донорские почки.

Согласно данным, ежегодно более 101 тыс. в США нуждаются в донорстве этих органов. По данным Национального фонда почек, около 12 человек ежедневно умирают в ожидании этого донорства, но так и не получив его.

Как сообщается, обе семьи встретились и поблагодарили друг друга во время эмоциональной видеоконференции в минувший четверг.