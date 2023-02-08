После землетрясения, которое задело 10 провинций с центром в Кахраманмараше, из-под завалов были спасены супруги и их дети-близнецы в Газиантепе.

Экстренная служба здравоохранения, полиция и жандармерия продолжают поиски оказавшихся под завалами в результате обвала 5-этажного здания на бульваре Зюбейде Ханим в центральном районе Шехиткамиль.

Полуторагодовалых близнецов Амин Эльчин и Ахмет Эрбай спасли примерно через 40 часов после землетрясения. Все, кто был рядом, испытали великую радость.

Сейчас смотрят Момент, когда одного из близнецов, Ахмета Эрбая, вытащили из-под завалов, сняли на мобильный телефон полицейские в составе спасательной группы. Спасатели с криками “чудо грядет” передали ребенка, которого в слезах вытащили из-под бетонных свай, бригадам медиков. Детей доставили в больницу. Читайте также: После землетрясения в Сирии: в Алеппо под завалами родился ребенок Время от времени призывая к тишине, команды звали мать близнецов Пинар и отца Ибрагима Карапирли. Их также удалось извлечь из-под обломков. Бригады 112 отправили супругов в частную больницу. Источник: АА Фото: Adsız Günebakan — Anadolu Ajansı

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