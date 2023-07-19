Пять месяцев боец десантно-штурмовой бригады Олекса Клюк лежал, не двигаясь. Тяжелые ранения ног приковали его к постели.

Врачи долго боролись за сохранение правой ноги защитника, провели ряд сложных операций и, в конце концов, ампутации удалось избежать.

Однако пять месяцев лечения Алексей не вставал на ноги. Его мышцы атрофировались. И сейчас в Центре Незламні бойца заново учат ходить.

— Я уже могу стоять! Это так здорово, когда ты можешь встать и увидеть мир с высоты своего роста. Я чувствую больше силы в ногах, — говорит Олекса.

27-летний Олекса Клюк — частный предприниматель из Львова. В первые недели полномасштабного вторжения погиб его друг. Олекса тяжело переживал потерю, рвался на линию огня отомстить за товарища.

В ноябре 2022 года присоединился к десантно-штурмовой бригаде. А дальше бил врага на Луганском направлении.

Тяжелое ранение Олекса получил в предпоследний день 2022-го — во время штурма вражеских позиций. Они как раз высадились из тяжелой техники, их заметили и накрыли минометным огнем.

Одна из мин приземлилась рядом, а ее осколки разорвали правую ногу. Парень сам смог наложить турникет, чтобы остановить массивное кровотечение.

— Думал только об одном — должен выжить ради своих родных, — говорит Олекса.

Побратимы эвакуировали раненого в ближайший стабилизационный пункт. Дальше — Краматорск, Днепр и Львов.

В течение месяца Олекса ежедневно очень ответственно занимается физической реабилитацией. Хотя прошел небольшой промежуток времени, уже есть улучшения. Физические терапевты довольны пациентом.

Впереди у него еще одна реконструктивная операция на ноге — установка искусственной кости. А потом — снова реабилитация.

После восстановления Олекса мечтает прогуляться по родному Львову, как любил это делать когда-то — до большой войны.

А потом хочет вернуться на передовую, чтобы вместе с побратимами освобождать от врага украинские земли.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова