Во Львовской области могут усилить карантинные ограничения уже в ближайшие дни. Регион уверенно движется к красной зоне карантина.

— К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории области ежедневно ухудшается, — об этом заявил директор департамента охраны здоровья Львовской ОГА Орест Чемерис.

Власти утверждают, что мониторят ключевые показатели. По словам Ореста Чемериса, при исследовании биоматериала выясняется, что у каждого второго пациента ПЦР-тест на коронавирус — положительный.

Кроме этого, в области вырос уровень госпитализации пациентов.

— Мы уже третий день подряд, как пересекли отметку в 60. Речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тыс. населения, — отметил директор департамента. — Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к красному уровню эпидопасности.

В красной зоне карантина смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения, но только при условии, если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.